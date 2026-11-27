Americana Shopping recebe apresentação especial de ballet inspirada na história do Quebra-Nozes nesta sexta-feira (dia 27)

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O clima natalino vai ganhar ainda mais encanto no Americana Shopping nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, com uma apresentação especial de ballet inspirada em uma das histórias mais tradicionais e emocionantes do Natal: O Quebra-Nozes. O espetáculo, realizado pela Companhia de Dança de Americana, terá início às 19h30 e promete envolver o público em uma experiência marcada pela música, pela dança e pela fantasia.

A apresentação contará a história de Clara, uma menina que, na noite de Natal, recebe um presente muito especial de seu tio: um lindo boneco Quebra-Nozes. O que parecia ser apenas mais um brinquedo se transforma no início de uma aventura extraordinária, quando o boneco ganha vida e a convida para conhecer um mundo mágico, onde brinquedos se transformam em bailarinos e personagens encantados surgem a cada novo cenário.

Durante a viagem, o público será conduzido por diferentes momentos dessa história, com estrelas e vagalumes que iluminam o céu, soldados de chumbo que despertam, flores mágicas que desabrocham em uma bela dança e personagens que tornam a noite de Clara ainda mais surpreendente. Tudo isso em uma celebração que traduz o espírito natalino por meio da arte e da beleza do ballet.

A apresentação será realizada na Praça Central do Americana Shopping. Em caso de chuva, o espetáculo será transferido para a entrada principal do empreendimento, garantindo a realização da atividade.

Para Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping, a atração é uma oportunidade de proporcionar ao público momentos especiais de convivência e encantamento. “O Quebra-Nozes é uma história que representa muito bem a magia do Natal, com fantasia, emoção e mensagens de alegria e união. Queremos oferecer aos nossos visitantes uma experiência cultural especial, que envolva toda a família e torne ainda mais encantadora essa época do ano”, destaca.

De acordo com Daniela Barbosa, diretora e professor da Companhia da Dança, 60 bailarinos participarão da apresentação, que terá duração média de 30 minutos. “É uma alegria levar ao público do Americana Shopping um espetáculo tão especial e cheio de significado como O Quebra-Nozes, uma história que representa a magia, a fantasia e o encantamento do Natal, valores que ganham vida por meio da dança e da interpretação de nossas bailarinas. Preparamos uma apresentação com muito carinho e dedicação, para proporcionar momentos de emoção e despertar a imaginação de todos. E esperamos que as famílias aproveitem esse momento e se deixem envolver pela beleza e pela magia dessa história tão tradicional”, completa.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Sobre a Companhia da Dança de Americana

Fundada em 2009. a Companhia da Dança de Americana trabalha com com dois métodos: Royal e Vaganova além de aulas livres. Dessa forma aplica o melhor de cada método nas diferentes fases do aprendizado.

Além do ballet, apresenta outras modalidades e treinos: Jazz, Alongamento, Dança Funcional, Hip Hop e Coach e conta com um histórico de montagens de espetáculos anuais e já recebeu premiações e reconhecimentos em diversos festivais.

Serviço

Apresentação do ballet Quebra-Nozes Americana Shopping

Data: dia 27 de novembro de 2026.

Horário: às 19h30

Local: Praça Central.

Evento Gratuito.

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