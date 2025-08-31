Um adolescente foi surpreendido em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado. O caso aconteceu por volta das 7h no jardim das Orquídeas e ele estava próximo a um Ciep (escola) em atitude suspeita.

Os guardas GCM Lima, GCM Medeiros, GCM Pereira e GCM Henrique estiveram na ocorrência que resultou na apreensão do adolescente de 17 anos por ato infracional de tráfico de drogas, na manhã de sábado (30).

A ação aconteceu na Rua Dr. José Claudio Venturelli, próximo ao CIEP Angélica S. Tremocoldi, durante patrulhamento preventivo. Os agentes visualizaram o rapaz mexendo em objetos suspeitos no meio-fio.



Foram encontrados com ele R$ 26 em dinheiro, além de 28 microtubos de cocaína e 4 porções de maconha escondidos no local. O adolescente assumiu a posse dos entorpecentes e confessou que estava traficando desde as primeiras horas da manhã.

Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou a ocorrência. O jovem foi recolhido à carceragem e, posteriormente, encaminhado à Fundação Casa.

