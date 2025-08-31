Ações do Agosto Dourado terminam com participações no ‘Mãe Americanense’

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu as ações do Agosto Dourado, campanha nacional de incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno, que teve como tema “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis”. Diversas atividades foram realizadas ao longo do mês em unidades de saúde e espaços sociais do município.

A programação incluiu palestras, rodas de conversa, capacitações, fórum, ações educativas nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e encontros com gestantes por meio do programa Mãe Americanense, desenvolvido em parceria com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

“O Agosto Dourado é um momento de mobilização que vai muito além de uma campanha. É a oportunidade de conscientizar, apoiar e orientar as famílias sobre a importância do aleitamento materno, fortalecendo uma rede de cuidado que envolve profissionais de saúde e toda a comunidade. Em Americana, temos buscado ampliar cada vez mais as ações educativas e de acolhimento, para que mães e bebês tenham todo o suporte necessário nesse momento tão importante da vida”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Durante esta semana, além da atividade na UBS São Domingos, a equipe do programa Mamãe Nenê, do Núcleo de Especialidades, participou também dos encontros do programa Mãe Americanense no SCFV da APAM, na quarta-feira (27), na Praia Azul, e no SCFV da Cruzada das Senhoras Católicas, nesta quinta-feira (28), no Centro. As ações foram conduzidas pela fonoaudióloga Sandra Possobon, que reforçou às gestantes a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e o bem-estar da mãe, destacando os benefícios nutricionais, emocionais e preventivos que a prática oferece.

“O aleitamento materno traz inúmeros benefícios para a saúde da criança e para o bem-estar da mãe. Poder conversar com as gestantes, esclarecer dúvidas e mostrar que existem redes de apoio disponíveis faz toda a diferença para que elas se sintam seguras e confiantes nesse processo. A informação é uma das principais ferramentas para fortalecer a prática da amamentação”, comentou Sandra.

Um dos destaques da campanha foi a realização do Fórum Agosto Dourado, encontro que reuniu profissionais da saúde, estudantes e a comunidade em geral na Faculdade de Americana (FAM), trazendo reflexões sobre a importância da amamentação tanto para o desenvolvimento infantil quanto para a saúde materna.

A programação incluiu também a capacitação de toda a equipe da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com foco no preparo técnico e na humanização do atendimento às gestantes e puérperas.

“Encerramos o Agosto Dourado com a certeza de que cada atividade realizada contribuiu para valorizar a amamentação e estimular mudanças positivas de comportamento. O fórum, as capacitações e as rodas de conversa mostraram como é possível unir conhecimento, prática e acolhimento em prol da saúde materna e infantil. Esse esforço conjunto reforça o compromisso de toda a rede em promover um atendimento humanizado e de qualidade”, ressaltou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade.

“Foi muito gratificante ver o engajamento das equipes e da comunidade ao longo de toda a campanha. O diálogo aberto com as gestantes e famílias fortalece vínculos e dá segurança para que a amamentação seja vivida de forma plena e saudável. Seguiremos trabalhando para que essas ações se multipliquem durante o ano, ampliando o apoio e a conscientização em torno do aleitamento materno”, completou a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi.

