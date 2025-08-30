Saúde de Santa Bárbara conclui capacitação sobre sífilis

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Educação Permanente em Saúde, concluiu nesta quarta-feira (27) uma capacitação sobre Sífilis Adquirida e Sífilis em Gestantes. A iniciativa foi voltada aos médicos, dentistas e equipe de enfermagem que atuam na Rede Municipal de Saúde e ocorreu na Estação Cultural da Fundação Romi. O treinamento foi dividido em duas turmas, com o primeiro encontro realizado no último dia 20.

O objetivo foi atualizar os profissionais sobre o diagnóstico, tratamento e monitoramento dos casos de sífilis em adultos e em gestantes, em toda a Rede Municipal de Saúde, principalmente na Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde) e nos serviços especializados que compõem a assistência (Saúde da Mulher, Centro de Especialidades, CEO e CAPS, entre outros).

Os encontros foram ministrados pela médica infectologista Débora Bignotto Rosane Bataglia, trazendo discussão de casos reais junto aos profissionais. Durante a iniciativa também foi abordado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da Saúde.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a maior qualidade de vida da população.

