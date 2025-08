Adonis faz duplo lançamento no "Conexidades" em agosto

A Editora Adonis realiza um duplo lançamento literário, no mês de agosto, durante o “Conexidades”, evento promovido na cidade de Holambra (SP) pela Multiplicidades em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP). Na quarta-feira (6), às 10 horas, na Central de Eventos Expoflora (Stand da Editora Adonis, 522 – Rua C), Natália Torneiro e Sabrina Fávero lançam o livro “Descomplicando o TEA: práticas possíveis em sala de aula”. Na quinta-feira (7), no mesmo horário e local, Claudicir Brazilino Picolo lança o livro “Caminhos e vozes que educam”.

O livro “Descomplicando o TEA: práticas possíveis em sala de aula” nasceu da união de três papéis desempenhados por Sabrina: o trabalho com educação por 15 anos, de ser mãe atípica, e de ser cofundadora e gestora de uma clínica interdisciplinar especializada no atendimento de crianças autistas. Essa publicação nasceu, também, da vivência de Natália: como mãe de uma criança autista e da frustração ao perceber o quanto o ambiente escolar ainda é desafiador para alunos neurodivergentes.

“Esse desafio não é por falta de vontade dos educadores, mas por falta de preparo, apoio e ferramentas práticas. Minha motivação nesse trabalho foi transformar essa dor em ação: ajudar os profissionais da educação a compreenderem que é possível fazer diferente, mesmo com poucos recursos, desde que existam conhecimento, sensibilidade e compromisso com a inclusão”, revela Natália.

“Durante minha trajetória em escolas, percebi que muitas dúvidas se repetiam, e que faltavam respostas acessíveis e aplicáveis à realidade do dia a dia como professora. A partir disso, organizei as dúvidas mais frequentes sobre o manejo comportamental de alunos com TEA e respondi com base na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), mas em uma linguagem simples, prática e acolhedora”, explica Sabrina.

A obra “Caminhos e vozes que educam” nasceu de um desejo da escritora de registrar e compartilhar uma vivência coletiva que marcou sua trajetória na coordenação da Câmara Temática de Educação na Região Metropolitana de Campinas, ao longo de 12 anos.

“Muito mais do que o tempo, foram anos de escuta, construção coletiva, aprendizado e, acima de tudo, colaboração real entre os municípios, principalmente, fazendo e contribuindo para uma educação de maior qualidade na nossa região”, destaca a escritora. “Mais do que uma forma de homenagear cada voz que participou desse caminho e que acredita que é possível construir políticas públicas de forma colaborativa solidária, esse livro não traz apenas relatos e memórias, mas também reflexões de como o regime de colaboração pode, sim, sair do papel e transformar realidades. Ele nasce como um convite para que mais redes, mais gestores e mais educadores se abram à força da parceria, à potência do coletivo e ao regime de colaboração”, defende Claudicir.

Com o tema “Sustentabilidade: Desafio e Prioridade para Lideranças”, a 8ª edição do Conexidades será realizada de 04 a 08 de agosto. A iniciativa possibilita o encontro e a troca de ideias entre representantes da iniciativa privada e do poder público. Mais informações podem ser obtidas no site (www.conexidades.com.br).

Sobre as obras da Adonis

“Descomplicando o TEA: práticas possíveis em sala de aula”

Fruto da experiência de duas mães e educadoras atravessadas pelo autismo em casa e na escola, esta obra responde, com ciência e sensibilidade, a 50 perguntas reais de profissionais da educação. Com uma abordagem acessível e fundamentada, o livro oferece estratégias práticas para lidar com comportamentos desafiadores em sala de aula e construir, com preparo e acolhimento, uma inclusão que seja de fato transformadora.

Natália Torneiro

É advogada desde 2007, especialista em Direito Previdenciário, fundadora da ViaPrev, empresa nacional de assessoria em benefícios do INSS, e cofundadora do Instituto AlcaTEA. É mãe de duas meninas, sendo uma delas autista, o que a levou a se aprofundar nas temáticas de inclusão, direitos das pessoas com deficiência e educação neurodivergente. Atua diretamente com projetos sociais, capacitação de profissionais da educação e defesa de direitos de famílias atípicas. Foi premiada pelo Sebrae com o reconhecimento Mulher de Negócios em 2022, e atualmente também participa da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB em sua cidade. Este é seu primeiro livro voltado para o público educacional.

Sabrina Fávero

É pedagoga formada pela Unicamp, com 15 anos de experiência na educação, onde atuou como professora e coordenadora pedagógica. É especialista em Neurociência e Educação e em Práticas da Educação Bilíngue, além de concluir atualmente as pós-graduações em Psicopedagogia com base na ABA e em Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fundou ao lado da sócia, Natália, o Instituto AlcaTEA, onde atua como diretora clínica e formadora de professores, com foco em inclusão escolar, neurodesenvolvimento e práticas pedagógicas baseadas em evidências.

O instituto surgiu das dores e vivências compartilhadas como mães atípicas, e do desejo profundo de transformar essas experiências em acolhimento, ciência e suporte para outras famílias. É um espaço voltado ao atendimento infantil, especialmente de crianças autistas, com uma proposta verdadeiramente interdisciplinar. Reúne psicologia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicomotricidade e outras especialidades em um ambiente acolhedor e ético. O nome é um trocadilho carinhoso com “alcateia”, porque as escritoras acreditam que é preciso uma rede de apoio para cuidar e educar uma criança, e é isso que buscam construir todos os dias com as famílias que as procuram.

“Caminhos e vozes que educam”

A obra apresenta a experiência da Câmara Temática de Educação da Região Metropolitana de Campinas, revelando como a escuta qualificada, a pactuação técnica e a corresponsabilidade entre municípios podem transformar a gestão pública da educação. Mais do que um registro, este livro é um convite à reflexão e à ação coletiva por uma educação pública de qualidade.

Claudicir Brazilino Picolo

É educadora, consultora e assessora educacional, com mais de 40 anos de dedicação à educação pública paulista. Atuou como professora e gestora em diferentes níveis da administração educacional, incluindo os cargos de dirigente regional de ensino e secretária municipal. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a qualidade, a inclusão e a inovação nas políticas públicas. É especialista em Gestão Pública Educacional, Gestão Escolar e Políticas Públicas. Coordenou por 12 anos a Câmara Temática de Educação da RMC, promovendo o regime de colaboração entre municípios. CEO da InspiraEduC, atua em todo o país com planejamento educacional, avaliação institucional, formação de gestores e educação inclusiva. Nesta obra, compartilha sua experiência e reafirma a crença de que escuta, parceria e ação coletiva são caminhos para fortalecer a educação pública e construir justiça social.

