Festival Literário de Santa Bárbara registra mais de 2.500 participações

As férias de julho foram ainda mais divertidas, educativas e inspiradoras nas bibliotecas Central, Neide Crócomo (CEU das Arte) e do Léo Sallum em Santa Bárbara d’Oeste. Durante o recesso escolar, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu a FLISB – Festival Literário de Santa Bárbara, com atividades voltadas especialmente ao público infantil e suas famílias.

O FLISB contou com o Bingo Literário, com cartelas temáticas que incentivaram a leitura e sorteio de brindes, além de contações de histórias com o projeto Nas Asas da Leitura. O público também se encantou com os espetáculos “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” e “E o Sol Avermelhou”, que trouxeram teatro, música e poesia.

A programação contou ainda com o sensível espetáculo “Alinhavando”, o interativo “Encontro de Princesas”, que emocionou crianças e famílias, e a vivência “Brincadeiras e Cantigas com Histórias”, que uniu literatura e cultura popular em um ambiente lúdico e afetivo.

A proposta foi transformar os espaços públicos de leitura em ambientes de convivência lúdica, aprendizado e encantamento. “E o resultado superou as expectativas: 2.550 participações, consolidando a iniciativa como um grande sucesso”, enfatizou o secretário da Secretaria de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Atividades

Entre as atividades oferecidas, lotaram os espaços literários o já tradicional Bingo Literário, sessões de contação de histórias e espetáculos teatrais. A programação cultural atraiu um público expressivo, com 1.829 participações.

Além do entretenimento, o projeto também impactou positivamente o incentivo à leitura: foram realizados 1.108 empréstimos de livros na seção infantil, além de 141 novos cadastros de usuários nas bibliotecas.

“Atendendo a solicitação do prefeito Rafael Piovezan, as férias foram repletas de histórias, imaginação e descobertas, reforçando o papel das bibliotecas como espaços de acesso ao conhecimento e à cultura. Agradecemos a todos os participantes e seguimos convidando a população a continuar explorando o universo da leitura em nossas bibliotecas durante todo o ano”, complementou Evandro.

