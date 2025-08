Santa Bárbara d’Oeste registrou, no primeiro semestre de 2025, os menores números de roubos, furtos e roubos de veículos desde o início da série histórica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, iniciada em 2001. O total de roubos caiu para 72 entre janeiro e junho deste ano – o menor já registrado no município. Em 2023 foram 90 casos e, em 2024, 78.

Além disso, a cidade também alcançou a menor marca da história em roubos de veículos no mesmo período: foram apenas 19 ocorrências nos primeiros seis meses de 2025. A queda recorde ainda se deu nos indicadores de furtos: 570 casos no primeiro semestre – o número anterior mais baixo era de 573, em 2020.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (31) pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e reforçam uma tendência de queda nos indicadores criminais no município ao longo dos últimos anos. Em 2001, ano inicial da série, o total de roubos no primeiro semestre foi de 369 e o de furtos, 765. Desde então, o município apresenta uma curva decrescente que se intensificou nos últimos quatro anos – período em que os roubos em geral caíram 49%, por exemplo.

O prefeito Rafael Piovezan destacou a importância dos investimentos realizados pela Administração Municipal na Segurança Pública. “Santa Bárbara colhe os frutos de um trabalho sério e contínuo. Investimos fortemente na nossa Guarda Civil Municipal com a renovação de viaturas e equipamentos, a convocação de novos guardas e a implantação de um sistema de videomonitoramento inteligente com mais de 200 câmeras, que hoje cobre diversos pontos estratégicos da cidade. É tecnologia e presença constante para cuidar da população”, afirmou.

Segundo o prefeito, o trabalho preventivo da Guarda Civil Municipal, aliado à integração com as demais forças de segurança, tem contribuído para ampliar a sensação de segurança dos barbarenses e garantir resultados positivos nos indicadores criminais.

