Time PL falta a evento grande do governo Chico Sardelli

Na noite desta quinta-feira (31) foi realizado o evento de lançamento do “Roteiro Gastronômico 2025”, no Americana Shopping. E um fato chamou a atenção no meio político: a ausência total dos integrantes da maior bancada na Câmara Municipal, o PL (Partido Liberal) de Franco e Chico Sardelli, além de André do Prado, Valdemar da Costa Neto, Jair Bolsonaro, etc. Nenhum dos cinco vereadores esteve presente neste que é um dos principais anúncios do ano.

Em seu discurso, Franco ainda agradeceu a presença de vereadores – havia apenas parlamentares de outros partidos (Agir, Podemos, PDT, PSD e PRD) – e a ajuda que a Câmara Municipal tem dado ao governo Chico Sardelli. “Com algumas exceções, é claro”, alfinetou.

Bancada

O mais votado do partido, Thiago Brochi, parece estar debandando do grupo após a votação contra o projeto que reajuste em 20,5% o IPTU de 2026. O presidente da Câmara, Léo da Padaria, tem forte ligação com os deputados Marcos Damásio e Márcio Alvino. Já Leonora Périco, foi candidata a deputada em 2022 e talvez repita a dose no ano que vem. Além de Marcos Caetano, com laços estreitos com os deputados Dirceu Dalben e Martha Rocha. E o outro membro do partido é o vereador Dr. Wagner Rovina.

Portanto, o desafio de emplacar a possível candidatura de Franco Sardelli a deputado pelo PL em 2026 começa pelo convencimento dos próprios vereadores do partido em Americana. Para então depois se ramificar para a base eleitoral do pai e buscar um amplo arco de alianças na cidade e toda a região, que em Nova Odessa se desenha com o vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) e em Santa Bárbara, com o prefeito Rafael Piovezan (PL).

