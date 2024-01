A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou um novo lote de Ozempic falsificado, de acordo com a plataforma do órgão para consulta a produtos irregulares. O lote é o MP5A064, com embalagem em espanhol. Este medicamento é indicado para pacientes com diabetes, mas também é usado para emagrecimento.

Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta mundial sobre a escassez dos remédios conhecidos como agonistas de GLP-1 – como a semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. Diante disso, a entidade vem notando o crescimento da falsificação desses medicamentos em todo o mundo.

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) orienta os pacientes a não comprarem o medicamento em fontes como a internet, onde os preços costumam ser baixos, mas não há como saber se o produto é falso. O ideal, de acordo com a SBD, é adquirir apenas em farmácias, onde há a garantia da eficácia do medicamento e o cuidado no armazenamento que o produto exige. Em caso de dúvida, o paciente deve conversar com o médico.