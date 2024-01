Prefeito Chico anuncia início das obras da UPA 24 horas Dona Rosa

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta quarta-feira (31), o início das obras para implantação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Dona Rosa, que vai atender a região do Parque Gramado. A abertura está prevista para o primeiro semestre deste ano, após reforma e adequação do espaço ocupado atualmente pela UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Dona Rosa.

“É com muita alegria que damos mais esse passo importante para a Saúde de Americana. Tínhamos esse compromisso com a região do Parque Gramado, de ter um atendimento 24 horas pertinho de casa, e agora isso vai se tornar realidade muito em breve”, afirmou o prefeito. “Americana já conta com esse tipo de atendimento no nosso Hospital Municipal, no Zanaga e na região da Cidade Jardim, com a UPA São José, que abrimos no ano passado. Com a UPA Dona Rosa, nossa cidade amplia ainda mais esse importante serviço de urgência e emergência, desafogando as outras unidades e melhorando significativamente a vida da nossa população”, completou Chico.

A nova UPA terá 829,2 metros quadrados e receberá um investimento total de R$ 2.672.733,50, sendo R$ 1.824.790,00 para a parte de infraestrutura e R$ 847.943,50 para mobiliários e equipamentos. Ela será mantida por meio de gestão compartilhada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), Organização Social (OS) vencedora do chamamento público e que já realiza esse mesmo trabalho no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na UPA São José e na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

“Obra boa é obra em andamento, por isso, estamos muito felizes com o início de mais essa unidade que logo vai beneficiar diretamente nossa população. A distância pode ser decisiva no momento em que a pessoa precisa de atendimento médico de urgência e essa UPA, mais perto de tantos moradores, vai fazer a diferença na vida deles, tenho certeza disso”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A UPA 24 horas Dona Rosa vai atender uma população estimada em 42 mil pessoas residentes nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.

Segundo a Secretaria de Saúde, a obra será realizada em duas etapas. “No primeiro momento, teremos a reforma da parte externa, que hoje não é utilizada pela UBS. Na sequência, quando as intervenções começarem no espaço que atualmente é ocupado pela Unidade Básica de Saúde, a população terá o atendimento desse serviço transferido para um novo endereço no mesmo território”, explicou o secretário Danilo Carvalho Oliveira. “É muito importante destacar que a região só vai ganhar. Teremos uma UPA 24 horas e ainda será mantida a UBS, que realiza um outro tipo de atendimento, que vamos continuar ofertando normalmente”, complementou.

A nova UPA contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.