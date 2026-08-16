Alteração no abastecimento de água na Zona Leste na terça (18)

Alteração no abastecimento de água na Zona Leste na terça-feira (18)

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá sofrer alterações na próxima terça-feira (18), no período das 8h às 20h, para os bairros da zona leste: Candido Bertine, Cidade Nova, Dona Regina, Esmeralda, Ferrarezi, Jardim das Orquídeas, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Jardim Pérola, Nova Conquista, Planalto do Sol, São Camilo e Zabani.

A oscilação no fornecimento ocorrerá em virtude da execução da segunda etapa de limpeza e desinfecção da nova adutora recém-instalada pelo DAE, trabalho que corresponde ao procedimento padrão e indispensável para a ativação efetiva da nova rede de distribuição, a qual substituirá a antiga tubulação responsável pelo abastecimento dessa importante região.

Para garantir a total segurança e a qualidade da água distribuída à população, o processo de ativação foi dividido em cinco etapas, sendo esta a segunda. A próxima etapa terá sua data definida pela equipe técnica e será informada com antecedência.

O DAE solicita a compreensão de todos e orienta o uso racional da água. Pedimos que a água reservada nas caixas d’água seja utilizada estritamente para o necessário durante o período informado, a fim de minimizar os transtornos em caso de um possível desabastecimento.

Para mais informações, os canais de atendimento do DAE estão disponíveis pelo telefone 0800 770 3459 ou pelo WhatsApp (somente mensagens de texto): (19) 9 9992-6848.

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