Prefeitura conclui primeira etapa da requalificação do Bosque dos Ipês

Prefeitura conclui primeira etapa da requalificação ambiental do Bosque dos Ipês

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, concluiu nesta sexta-feira (14) o calçamento do percurso de aproximadamente 2 mil metros quadrados do Bosque dos Ipês, na região do Residencial Tancredi. A iniciativa faz parte do projeto de requalificação ambiental do local, que conta com três etapas: recuperação do solo e implantação de pista de caminhada, cercamento da área e instalação de iluminação em LED. A previsão é de que o espaço seja disponibilizado à população neste segundo semestre.

O calçamento finalizado nesta sexta foi a última parte da primeira etapa, a qual recebeu investimento de aproximadamente R$ 495 mil e também incluiu o nivelamento do solo e a recuperação de processos erosivos. A segunda etapa envolverá o cercamento da área com alambrado em uma extensão de 865 metros lineares.

A região que recebe as intervenções consiste em um parque natural com Área de Preservação Permanente (APP), que abriga vegetação dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, além de nascentes.

“É com alegria que concluímos a primeira etapa deste projeto no Bosque dos Ipês. A Prefeitura segue atuante na área do Meio Ambiente e continuará empenhada para que as próximas etapas sejam concluídas da melhor forma possível. Focaremos nossa atenção agora na etapa do cercamento, fundamental para impedir o descarte irregular de resíduos e para proteger a fauna e a flora”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O projeto conta com licenciamento ambiental que prevê uma compensação ambiental por meio do plantio de 335 mudas de espécies arbóreas nativas dos biomas presentes na região. As mudas serão plantadas no Sistema de Áreas Verdes do Município, respeitando o processo de sucessão florestal.

A iniciativa integra o programa municipal de requalificação ambiental dos parques naturais e também atende às obrigações previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

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