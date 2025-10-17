Alunos fazem festa da água em escola do Zanaga

Alunos da escola Clarice Costa em Americana fizeram uma ‘festa da água’ na manhã desta sexta-feira. O vídeo foi publicado nas redes sociais e compartilhado em grupos de whatsapp.

A escola fica no bairro Antonio Zanaga e a cidade passa por uma crise de abastecimento que vem desde o final de setembro. As chuvas do começo do mês reduziram o estresse hídrico, mas a cidade ainda está sob o decreto de calamidade hídrica.

Vídeo- Alunos festa da água

