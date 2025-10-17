Santa Bárbara: denúncia e fiscalização em bebidas, mas não acha nada

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou ter realizado nesta quinta-feira (16) uma ação de fiscalização em dois estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, nos bairros Mollon e Jardim Europa. A iniciativa contou com a participação do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas (FOP), da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal.

A operação foi motivada por denúncias de que bebidas sem procedência estariam sendo comercializadas nos locais. Após a averiguação, nenhum produto irregular foi encontrado. Durante a ação, os agentes reforçaram junto aos proprietários as orientações sobre a proibição da venda de bebidas adulteradas ou sem comprovação de origem.

As fiscalizações são realizadas sempre que há denúncias, além das vistorias de rotina promovidas pelos setores competentes, que verificam a documentação e as licenças de funcionamento dos estabelecimentos.

Denúncias sobre o comércio irregular de bebidas podem ser feitas à Vigilância Sanitária, localizada na Rua Fernando de Noronha, 707, Jardim Colina. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. Telefones: (19) 3459-4100, 3459-4101 e 3459-4179.

