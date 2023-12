Álvaro quer ser a força jovem do PT Americana

Veja abaixo a descrição que ele fez a pedido do NM

Álvaro Augusto da Silva, 25 anos, estudante de Direito pelo Prouni e microempreendedor, nasceu em Guarulhos SP e veio com a Família morar em Americana em busca de oportunidades, começou a vida política cedo no movimento estudantil, lutando em defesa da educação, contra o sucateamento da rede pública de ensino.

Foliou-se ao PT em 2020, trabalhou como estagiário e assessor na câmara municipal nos últimos três anos, colocou seu nome à disposição do partido dos trabalhadores para disputar as eleições municipais de 2024 representando a juventude, a cultura e as periferias da cidade.

Esteve em Brasília na conferência eleitoral do PT, para se aprofundar nas pautas do partido e voltou com muita vontade de reorganizar a juventude do partido em Americana.

Em conversa com o Novo Momento relatou que um dos maiores desafios será organizar as chapas de vereadores dos partidos da federação na qual o PT faz parte junto ao PCdoB e PV, partido do então Prefeito Chico sardelli, apoiador de Bolsonaro.

Álvaro acredita que o PV será estrategicamente esvaziado pela Direita assim que abrirem a janela partidária entre 6 de março e 6 de abril, sendo assim é um dever do PT fortalecer a federação trabalhando formação e integração entre os partidos aliados, para que o resultado das eleições seja positivo para a cidade de Americana.

Formação, justiça social e diálogo!

