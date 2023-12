Americanense que caiu de paraglider comemora 1 ano do milagre

QUEDA DE PARAGLIDER. Era uma manhã de domingo, 25 de dezembro de 2022. Lorrana, que tinha 23 anos, estava com diversos familiares na Praia de Bertioga, no litoral paulista. Após ver o tio realizar o passeio de paraglider, ela aceitou o desafio e embarcou na aventura que mudaria sua vida para sempre.

Quando estavam no final do passeio, tragicamente uma linha de pipa com cerol cortou parte do paraglider, que estava na altura de um prédio de 5 andares.

Lorrana e o instrutor José Hélio caíram. Ela no gramado e ele, infelizmente, no cimento, razão pela qual não resistiu.

A jovem moradora de Americana passou por momentos de dor e muita aflição. Desde a espera por vaga, até as cirurgias, pois teve seus calcanhares, coluna e vértebras destroçadas e por um milagre (segundo os médicos) ela não ficou tetraplégica.

Foram meses de fisioterapia, cadeira de rodas e muita dedicação. Hoje, com sorriso no rosto, ela alegrou seus amigos e seguidores com a foto de comemoração de um ano do acontecimento e escreveu: “Que eu nunca me esqueça em meu coração o que o Senhor fez comigo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, NADA!”

“Obrigada Jesus porque antes eu lia sobre seus milagres e hoje vejo seus milagres em mim” completou ela.

LEIA TAMBÉM: Pernas da Alegria faz carreata de Natal em Americana