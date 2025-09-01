Americana: Avenida Brasil ganha totens de marcação de distância de caminhadas

Leia + sobre esportes

Na semana em que Americana celebra seus 150 anos, um dos principais cartões-postais da cidade, a Avenida Brasil, recebeu um presente especial: a instalação de totens de marcação de distância para caminhadas e corridas ao longo do calçamento da via. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa Portobello Shop Americana e a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (SECOM) da Prefeitura de Americana, com o objetivo de fomentar ainda mais o uso do espaço para atividades físicas e estimular a divulgação dessa prática nas redes sociais.

Foram instalados totens a cada 250 metros, nos dois sentidos da avenida, totalizando um percurso de 5 km. Os equipamentos trazem frases inspiradoras para incentivar os praticantes de caminhada e corrida, além de recomendações sobre hidratação e convites para que os frequentadores registrem o momento com selfies e compartilhem suas experiências online.

Segundo o diretor da Portobello Shop Americana, José Artur Félix da Costa, a ideia foi unir esporte, saúde e celebração. “Nosso objetivo foi presentear a cidade com um projeto que valoriza ainda mais a Avenida Brasil, que já é muito frequentada pelos moradores e é onde fica nossa loja. Escolhemos essa data simbólica dos 150 anos de Americana para deixar essa contribuição, trazendo motivação e mensagens positivas para todos que utilizam o espaço”, disse.

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, ressaltou a importância da iniciativa. “Ficamos muito contentes quando a Portobello nos procurou com a proposta. De pronto, o prefeito Chico Sardelli incentivou o projeto e nós desenvolvemos a marca ‘Caminhada na Brasil’. A Avenida Brasil é, sem dúvida, um dos espaços mais queridos da cidade e agora passa a contar com essa identificação, que além de embelezar, incentiva ainda mais a prática esportiva e a divulgação da cidade nas redes sociais, mostrando o orgulho de caminhar e correr em Americana”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP