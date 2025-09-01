O Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa esta terça-feira em Brasília, tem trazido baixa mobilização entre os políticos da região. Bolsonaro será julgado por ser o grande incentivador do quebra-quebra que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Na ocasião, mais de 2000 pessoas foram detidas e centenas delas ainda estão sendo julgadas e sentenciadas. O ex-presidente é o líder do chamado núcleo político da tentativa de golpe. Ele segue em prisão domiciliar e a expectativa é que ele seja condenado.

Na região, seu nome alavancou o PL com muitos vereadores e prefeitos eleitos. A mobilização pós derrota de 2022 atraiu bastante gente para as portas dos quartéis. Em Americana, pelo menos dois vereadores deram suporte aos defensores de Bolsonaro, mas a coisa esfriou este ano.

Jornalistas bolsonaristas também quietos com julgamento

Os principais jornalistas e rádios bolsonaristas da região também parecem não acreditar mais tanto no ‘mito’ ou na sua inocência. As manifestações dos antes ferrenhos bolsonaristas da mídia regional hoje são muito mais voltadas contra o presidente Lula (PT) e sua política econômica e fiscal do que para defender o ex-presidente.

