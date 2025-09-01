A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta segunda-feira (1º) a “Operação São Jerônimo”, com o objetivo de apurar denúncias relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes na modalidade conhecida como “Disque Drogas”.

Um imóvel na Rua Carlos Vassalo vinha sendo monitorado pela equipe de investigação, por se tratar de ponto de onde as drogas eram expedidas para entrega após encomendas realizadas via aplicativo de telefone celular.

Durante diligência de campana realizada nesta manhã, os agentes da Dise abordaram a companheira do investigado, em frente à residência. Questionada, ela informou que seu companheiro estava dentro da residência, na sala de estar. Imediatamente ele foi abordado e cientificado das ações de Polícia Judiciária em andamento. No procedimento de busca pessoal, foram localizados em sua posse três aparelhos celulares.

Escondia, mas polícia achou

Ao ser indagado sobre a existência de drogas na residência, o investigado confessou manter em seu quarto certa quantidade de cocaína, além de objetos utilizados em sua atividade criminosa.

Embaixo da cama, indicou aos policiais algumas porções de cocaína, totalizando aproximadamente 56 gramas. No interior do guarda-roupas, foram encontradas embalagens plásticas vazias, uma faca com resquícios de entorpecentes e duas balanças de precisão.

Diante da materialidade e circunstâncias apresentadas, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, sendo conduzido à sede da Dise juntamente com os objetos e substâncias apreendidas. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que ratificou a prisão em flagrante, determinando a adoção das medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Concluídos os trâmites de praxe, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

