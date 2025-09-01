Cuca tem cursos gratuitos para operador de caixa e técnicas de vendas

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Americana, por meio do programa Futuro Certo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Qualifica SP: operador de caixa e técnicas de vendas. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e do PAT Estadual é voltada a pessoas que buscam entrar no mercado de trabalho ou ingressar em uma nova oportunidade de carreira.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de setembro, pelo site www.qualificasp.sp.gov.br. As aulas serão realizadas no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal. São 20 vagas para cada curso, com início no dia 22 de setembro e término em 7 de outubro.

Após o período de inscrições, haverá a convocação dos candidatos para formação das turmas, selecionados a partir de critérios definidos pelo Governo do Estado para participação. Todos os selecionados receberão um e-mail de convocação, com curso, período, local e data de início.

Trabalho

“Esses cursos representam uma porta de entrada para quem busca a primeira oportunidade de trabalho e também para quem deseja se reinventar profissionalmente. Nossa missão é ampliar as chances de empregabilidade dos cidadãos, oferecendo capacitação de qualidade e conectando as pessoas às demandas da nossa cidade. O Cuca tem cumprido um papel muito importante nesse processo de qualificação em Americana”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O curso de operador de caixa será realizado no período da tarde e é oferecido na categoria Meu Primeiro Emprego, que tem como público-alvo jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo. O intuito é oferecer a esse público a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Já o curso para técnicas de vendas terá aulas no turno da manhã, na categoria Novo Emprego, para jovens e adultos alfabetizados que buscam entrar em novas áreas de trabalho ou se aperfeiçoar e se destacar na carreira profissional.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana, pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 40, Centro, ou pelo telefone (19) 3461-0289.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP