A Secretaria Municipal de Saúde de Americana recebeu a visita de representantes das Secretarias de Saúde de Bragança Paulista, Jundiaí e Itatiba. O encontro, na sexta-feira (3), teve como finalidade apresentar o trabalho desenvolvido no município e as experiências bem-sucedidas na implementação da OCI (Oferta de Cuidados Integrados), promovendo a troca de conhecimentos, o alinhamento de práticas e o fortalecimento das políticas voltadas à qualidade do atendimento à população.

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A visita reuniu servidores de diferentes áreas, que tiveram a oportunidade de conhecer o modelo de gestão da saúde pública americanense e as estratégias utilizadas na implantação das OCIs, iniciativa do Ministério da Saúde que garante diagnósticos mais ágeis dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Americana tem se tornado referência estadual e nacional nesse modelo de atendimento, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. O mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, promovido mensalmente desde outubro do ano passado, já realizou mais de 24 mil procedimentos e atendeu mais de 9 mil pacientes em nove edições.

Adjunto de Americana falou

“Receber equipes de outros municípios para apresentar o trabalho desenvolvido em Americana demonstra que estamos no caminho certo. A implantação das OCIs colocou nossa rede como referência, resultado de planejamento, organização e do empenho das equipes de saúde. Essa troca de experiências é muito importante porque fortalece o SUS como um todo: ao mesmo tempo em que compartilhamos as práticas que deram certo em Americana, também aprendemos com a realidade de outras cidades e identificamos oportunidades para aperfeiçoar ainda mais os serviços oferecidos à nossa população”, destacou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.