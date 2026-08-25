As futuras mamães, pais e famílias que estão se preparando para a chegada do bebê têm um encontro marcado em Americana. No dia 29 de agosto, das 9h às 17h, a Galzerano, uma das principais marcas brasileiras do segmento de puericultura, realiza a primeira edição do Galzerano Day na cidade, em parceria com a Patotinha Store. Com entrada gratuita, o evento contará com palestras, orientações de especialistas, apresentação de novidades para o enxoval, sorteios, brindes e condições especiais para os participantes.

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O Galzerano Day já passou por cidades como Piracicaba, Campinas e Leme, reunindo centenas de famílias em uma programação dedicada à informação, troca de experiências e cuidados relacionados à maternidade, paternidade e primeiros anos do bebê.



Entre os destaques está o Papo Materno, das 14h às 17h, com especialistas abordando temas importantes para as famílias. A consultora de amamentação Bárbara Jordão falará sobre amamentação e os primeiros cuidados com o bebê. Na sequência, Jane Vieira, gerente de Marketing da Galzerano, apresenta a palestra “Segurança que Abraça: cuidados no trânsito para bebês e crianças”, com orientações sobre o uso correto de dispositivos de retenção infantil, legislação e segurança no transporte de crianças.

Encerrando a programação, Carlos Bortollo, representante comercial da Galzerano e da MAM, apresenta novidades e tecnologias em puericultura leve, incluindo mamadeiras, chupetas, acessórios para alimentação e bombas extratoras de leite.Ao longo do dia, os participantes também poderão conhecer lançamentos da Galzerano, conferir soluções para o enxoval do bebê, participar de sorteios, receber brindes e aproveitar condições especiais preparadas para o evento.

Sobre o Projeto Segurança que abraça

Criado pela Galzerano, o projeto Segurança que Abraça: cuidados no trânsito para bebês e crianças nasceu pouco antes da pandemia e foi retomado em julho de 2024. Desde então, vem levando informação e orientação sobre o uso correto de dispositivos de retenção para crianças (DRCs) a diferentes públicos, incluindo gestantes, colaboradores de estacionamentos de hospitais e maternidades, policiais civis, estaduais e federais e lojistas de todo o Brasil.

A iniciativa também reforça a importância da substituição da cadeirinha ou outro dispositivo de retenção após acidentes de alta intensidade. Mesmo quando não apresenta danos aparentes, o equipamento pode ter sofrido impactos que comprometem sua capacidade de proteção e, por isso, deve ser substituído.

Serviço

Galzerano Day – Patotinha Store

Data: 29 de agosto de 2026

Horário: das 9h às 17h

Local: Patotinha Store – Avenida Campos Sales, 1507 – Americana (SP)

Inscrições: (19) 3406-3786

As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita antecipadamente pelo telefone informado.