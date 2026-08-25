Servidoras de Hortolândia aprendem técnicas de defesa pessoal

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Cerca de 50 pessoas, a maioria mulheres, assistiram, na manhã desta segunda-feira (24/08), no auditório do Paço Municipal, à demonstração de defesa pessoal conduzida pela professora Cássia Zarelli, faixa preta em Krav Magá e instrutora de defesa pessoal. A ação faz parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher em Hortolândia.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Hortolândia, por meio de parceria entre a Secretaria de Governo e o Instituto Micaelly Lara.Segundo explicou a instrutora, o Krav Magá é feito só para defesa.

“A gente sempre treina regiões sensíveis do corpo. Eu não vou tentar ficar medindo força, vou bater nos pontos vulneráveis. Isso é o que diferencia artes marciais de sistemas de defesa pessoal. Com pouco tempo de treino você já consegue se defender, porque você vai saber onde bater e vai criando outros reflexos na sua mente. A gente começa a capacitar nosso cérebro para desmistificar essa parte que a gente não pode, porque uma mulher é mais fraca que um homem, mas tem lugares em que o homem sente dor mais do que uma mulher. Então é só treinar e bater nos pontos certos. Mas a autodefesa também está em sair, fugir. A fuga também é uma defesa, porque é melhor eu fugir do que morrer”, explicou a instrutora.

Além de receberem orientações importantes sobre o que é a defesa pessoal, as presentes puderam testar algumas das técnicas ensinadas.

“Foi maravilhoso. Precisamos de mais conhecimentos assim, porque é assim que a gente vai conseguir se defender, no dia dia. A união de todas e o aprendizado aqui foi de grande valor”, ressaltou a Assessora Departamental Michele Piconi, servidora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

“Eu achei muito importante para nós, mulheres, aprender a se defender. Cada ação que a Prefeitura vem fazendo e a gente aprendendo vem tentando erradicar a questão da violência contra a mulher” afirmou a servidora da Secretaria de Governo Dusce Oliveira, chefe da Divisão de Políticas Públicas e Ações Anti discriminatórias.

As secretárias de Governo, Ieda Manzano de Oliveira (titular) e Aline Cavallaro da Silva (adjunta), acompanharam a atividade.

“O governo como um todo tem trabalhado a saúde mental, a saúde física, tentado mostrar para os servidores em geral e agora, no mês do Agosto Lilás, em especial para as mulheres, a importância do conhecimento. O conhecimento liberta. Saber as orientações básicas da autodefesa impede, muitas vezes,

como a professora Cássia falou, de se pôr em risco e não ir para o confronto em si, buscando se conhecer, conhecer o risco, conseguindo saber os limites para se proteger de alguma forma. O governo tem trabalhado nesse sentido, através do Departamento da Mulher, de trazer o conhecimento para o servidor e a mulher”, afirmou Aline.

Após agradecer à professora, ao Instituto e às presentes, Ieda convidou a todos para a caminhada do Agosto Lilás, que acontecerá no próximo domingo (30/08), a partir das 8h, com saída da rua R. Odenir Padovani (em frente ao BRZ), no Jd. Santa Clara do Lago, em direção ao OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola).

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