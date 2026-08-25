Petição pela Chave da Cidade de SP ao BTS ganha 80 mil assinaturas em um dia

Petição pela Chave da Cidade de São Paulo ao BTS ganha 80 mil assinaturas em um dia

Uma petição que pede à Prefeitura de São Paulo a entrega da Chave da Cidade ao grupo sul-coreano BTS ultrapassou 93 mil assinaturas verificadas na Change.org. Criada em 22 de junho, a campanha levou dois meses para reunir cerca de 15 mil apoios. Nas últimas 24 horas, ganhou outros 80 mil: cinco vezes mais em um único dia do que em todo o período anterior.

A campanha está disponível em: www.change.org/chaveparaBTS

A petição é dirigida à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria Municipal de Cultura, à Secretaria Municipal de Turismo, à SPTuris e à Secretaria Municipal de Relações Internacionais. O texto argumenta que São Paulo abriga uma das maiores comunidades de fãs do grupo fora da Ásia e que a honraria reconheceria o vínculo cultural entre Brasil e Coreia do Sul.

A Chave da Cidade é a mais rara das homenagens paulistanas. Ela é entregue diretamente pelo prefeito, sem necessidade de votação na Câmara, e a capital reserva o gesto para pouquíssimas ocasiões. Nos últimos anos, coube quase sempre à Corte do Carnaval: em 6 de fevereiro deste ano, o prefeito Ricardo Nunes entregou a chave à Corte de 2026, na Fábrica do Samba, repetindo cerimônias de 2025, 2023, 2019 e 2009. Concedê-la ao BTS colocaria o grupo em uma lista curta da história da cidade.

A mobilização acontece a dois meses da passagem do grupo por São Paulo. O BTS tem três apresentações no Estádio do MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, encerrando a etapa latino-americana da turnê ARIRANG, que passa antes por Bogotá, Lima e Santiago. Os ingressos se esgotaram na venda geral de 10 de abril.

Será a quinta passagem do grupo pelo Brasil, e a progressão dá a medida do fenômeno. Em 2014, um ano após a estreia, o BTS fez um fã-meeting para cerca de 1.500 pessoas em São Paulo. Em 2019, lotou o Allianz Parque por dois dias. Agora são três estádios esgotados.

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