Primeira Festa de Aniversário do Zanaga reúne mais de 10 mil pessoas em Americana

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A primeira edição da Festa de Aniversário do Zanaga reuniu um público rotativo de mais de 10 mil pessoas nos dias 22 e 23 de agosto, na Praça Lino Duzzi, popularmente conhecido como “Rapadão”. A programação gratuita celebrou os 48 anos de fundação do bairro Antônio Zanaga com apresentações musicais e culturais, gastronomia, dança e bingo.

O evento recebeu moradores de diferentes regiões de Americana e contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, que prestigiou a celebração ao lado da comunidade. A participação do chefe do Executivo reforçou a importância do Zanaga para o município e o reconhecimento de uma história construída ao longo de quase cinco décadas por seus moradores.

A realização da festa representa mais um passo na valorização da identidade do bairro. Em 2023, a Lei Municipal nº 6.777, de autoria do vereador Juninho Dias, incluiu o aniversário de fundação do Antônio Zanaga no Calendário Oficial de Americana e estabeleceu o dia 23 de agosto de 1978 como marco de sua fundação.

“Foi uma festa preparada para as famílias e construída com muito carinho. Receber mais de 10 mil pessoas nessa primeira edição mostra o quanto o Zanaga precisava e merecia uma celebração como essa. Agradeço especialmente ao prefeito Chico Sardelli por estar presente e prestigiar esse momento tão importante para a nossa comunidade”, afirmou Juninho.

O vereador também destacou a participação das pessoas e instituições que contribuíram para a realização da programação. “Nosso agradecimento também vai para todos os patrocinadores, voluntários, artistas, comerciantes, equipes de apoio e profissionais envolvidos. Cada contribuição foi fundamental para que a festa acontecesse com essa dimensão e fosse tão bem recebida pela população. Também não poderíamos celebrar essa trajetória sem lembrar a importância do ex-prefeito Dr. Waldemar Tebaldi, que foi fundador do bairro Antônio Zanaga, sem ele nada disso seria possível”, acrescentou.

Com a expressiva participação popular registrada já em sua primeira edição, a Festa de Aniversário do Zanaga inicia uma nova tradição no calendário da cidade. Mais do que celebrar uma data, o evento fortaleceu os vínculos entre os moradores, preservou a memória do bairro e reafirmou a importância do Zanaga na história e no desenvolvimento de Americana.

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