O Lions Clube de Nova Odessa realizou, na última quarta-feira, dia 19, sua Assembleia Ordinária e Festiva de Posse da nova Diretoria para o Ano Leonístico 2026/2027. A noite foi marcada por celebração e renovação do compromisso com o serviço voluntário, reunindo associados, familiares, convidados, lideranças do Distrito LC-3 e companheiros do movimento leonístico.

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Durante a cerimônia, foi empossado como presidente o CL José Carlos Maximiano, que assume a gestão com o lema “Nós Servimos: Inspirando Atitudes e Fortalecendo Vidas”. A proposta reforça o compromisso do clube em seguir atuando junto à comunidade, fortalecendo projetos sociais e ampliando ações que contribuam com o cuidado, a solidariedade e o bem-estar da população.

Para José Carlos, assumir a presidência representa uma missão construída de forma coletiva. “Recebo esta missão com muita gratidão e responsabilidade. O Lions Clube de Nova Odessa tem uma história muito bonita de serviço à comunidade, construída por muitas mãos. Nosso lema traduz exatamente o que desejamos para este novo ano leonístico: inspirar atitudes, fortalecer pessoas e realizar ações que façam diferença na vida de quem precisa”, destacou o novo presidente.

A nova diretoria é composta por Juçara Aparecida Rosolen dos Santos, vice-presidente e presidente imediata; Maria Elaine Campos Chiaradia, secretária; Márcia de Souza Custódio Antonelo, tesoureira; Silmara Aparecida Lima dos Santos, 1ª diretora social; Vera Lucia Calheiros, 2ª diretora social; Rita de Cássia Jirschik da Cruz, diretora de associados; Regina Célia Leme Pocay Maximiano, diretora animadora; Walkiria da Silva Marcello, 1ª diretora vogal; e Inabel Domingues da Fonseca Bellinatti, 2ª diretora vogal.

O Conselho Fiscal ficou formado por Olair dos Santos, Jonas Jacob Chiaradia e Francisco Carlos da Cruz Neto. Como suplentes, foram empossados Arlindo Camanho Romero Filho, Alexander Marcello e Jaqueline G. R. Serrano.

A noite também teve um momento especial com a posse de duas novas associadas: Vera Lucia Calheiros e Giovanna Justti, que passam a integrar a família Lions e a fortalecer a missão de servir.

“Cada novo associado que chega representa também uma nova energia para o clube. O Lions é feito de pessoas que acreditam no bem e se colocam à disposição para servir. Por isso, receber novos membros é sempre motivo de alegria, porque amplia nossa força, nossa presença e nossa capacidade de transformar realidades”, afirmou José Carlos.

A solenidade contou ainda com a presença de representantes do Distrito LC-3 e de companheiros do movimento leonístico, entre eles o 2º vice-governador do Distrito LC-3, PMJF CL Carlos Henrique O. Nascimento, do Lions Clube de Sumaré; o coordenador GMT do Distrito LC-3, MJF CL Katrus Tober Santarosa, do Lions Clube Americana Centro – que presidiu a cerimônia de posse; e o MJF presidente do Lions Clube de Cordeirópolis, Comendador Jamil Abrahão Saad, acompanhado da CL Giane Catai Losa.

A presença das lideranças reforçou a união entre os clubes e o compromisso coletivo de fortalecer o movimento leonístico, ampliando o impacto das ações realizadas nas comunidades.

Lions Nova Odessa: serviço atuante em prol da comunidade

Em Nova Odessa, o Lions Clube mantém uma atuação voltada ao serviço voluntário e ao apoio à população. Entre as iniciativas desenvolvidas pela entidade estão o banco ortopédico, que realiza o empréstimo de equipamentos como cadeiras de rodas e outros itens de apoio a pessoas em recuperação ou com mobilidade reduzida; as campanhas de doação de sangue, realizadas em parceria com o Hemocentro da Unicamp e a Secretaria Municipal de Saúde; além de ações sociais e campanhas de conscientização.