A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), divulga nesta sexta-feira (12) os vencedores do Concurso de Decoração Natalina 2025.

O concurso foi dividido em duas categorias: residências e empresas. Os vencedores foram escolhidos por uma Comissão Julgadora composta por funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo e da ACIA, seguindo os critérios de avaliação: espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza e inovação, iluminação, e impacto visual da decoração diurna e noturna.

Conheça os ganhadores:

Residência

1º lugar: Rua dos Colibris, 545, Jardim dos Lírios

2º lugar: Rua Pacaembu, 520, Jardim Primavera

3º lugar: Avenida Cândido Portinari, 491, Zanaga

Empresas

1º lugar: Indústrias Nardini – Rua São Salvador, 300, Vila Frezzarin

2º lugar: Açaí Energia – Av. Iacanga, 1428, Vila Molon

3º lugar: Entretons Roupas – Rua Paineiras, 450, Jardim São Paulo

Os ganhadores receberão um troféu e vale-compras no comércio local com os seguintes valores:

1º Lugar – R$ 2.000,00

2º Lugar – R$ 1.300,00

3º Lugar – R$ 700,00

“As decorações das residências e empreendimentos contribuíram para tornar nosso Natal ainda mais iluminado, fomentando o turismo por meio da visitação aos locais. Agradeço a todos os participantes pelo empenho em deixar nossa cidade mais bonita e acolhedora”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

EnCantos e Luzes de Natal 2025

Os corais Risoleta ComuniCanto, da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha, e Musipaz são as atrações desta sexta-feira (12) do “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, na Praça Comendador Müller, no Centro. Às 18h, a programação será aberta com a trilha sonora natalina.

No sábado (13), a trilha sonora natalina vai embalar as famílias presentes na praça a partir das 18h. Todas as atrações estão disponíveis no site da Prefeitura, em americana.sp.gov.br.

A programação tem entrada gratuita e é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).