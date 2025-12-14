Imunizante em Sumaré protege recém-nascidos contra bronquiolite e pneumonia causadas pelo VSR

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré iniciou, nesta quinta-feira (11), a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes. O imunizante já está disponível em todas as salas de vacina das Unidades de Saúde da Família (USFs), das 7h30 às 15h30.

A vacina é aplicada em dose única a partir da 28ª semana de gestação, com o objetivo de proteger os recém-nascidos contra quadros graves de bronquiolite e pneumonia, principais complicações associadas ao VSR. Por meio da imunização, a gestante produz anticorpos que são transferidos ao bebê ainda durante a gravidez, garantindo proteção nos primeiros meses de vida.

A vacinação contra o VSR é de dose única a cada gestação. Outras vacinas de rotina da gestante, como a dTpa (coqueluche, difteria e tétano), a influenza e a covid-19, podem ser administradas simultaneamente.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão de vacinação e alguma documentação que comprove o período gestacional mínimo de 28 semanas, como carteira de gestante, ultrassom recente ou prescrição médica.

De acordo com o Ministério da Saúde, pesquisas clínicas mostraram que a imunização de gestantes teve eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês, garantindo proteção até os seis meses de vida.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, destaca a importância dessa vacina na rede municipal. “Essa vacina representa um avanço significativo na proteção dos nossos recém-nascidos. O VSR pode causar complicações sérias, especialmente em bebês. Vacinando as gestantes, aumenta-se a segurança desde o nascimento, reduzindo o risco de internações e oferecendo mais tranquilidade às famílias.”

Campanha de vacinação iniciou na sexta-feira (12/12) em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta sexta-feira (12/12) a campanha de vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A imunização tem como objetivo proteger os bebês de até seis meses contra formas graves de infecções respiratórias, por meio da transferência de anticorpos da mãe para o feto durante a gestação, pela placenta.

A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Nova Odessa, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com exceção da UBS 4 (São Francisco). A imunização é feita em dose única por gestação, aplicada por via intramuscular.

O Vírus

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é um agente infeccioso que ataca os pulmões e as vias respiratórias. Ele é especialmente comum em bebês e crianças pequenas, mas pode afetar pessoas de qualquer idade. O VSR se espalha facilmente, sendo transmitido de uma pessoa para outra quando alguém tosse ou espirra, ou ao tocar superfícies e objetos contaminados. O vírus entra no corpo pelas mucosas dos olhos, boca e nariz.