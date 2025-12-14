Prefeitura também recebeu menção honrosa por índice expressivo de cura de pacientes com a doença, em 2024

Hortolândia continua a conquistar reconhecimento pelo trabalho exemplar na saúde pública. A Prefeitura recebeu do governo do Estado um prêmio por ter alcançado o índice expressivo de mais de 70% em avaliação de contatos de Tuberculose pulmonar, em 2024. A premiação foi concedida ao município em evento realizado na capital paulista, no início deste mês.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a avaliação de contatos é a investigação de pessoas de convívio próximo de um paciente com Tuberculose pulmonar. A ação é importante e necessária para verificar se essas pessoas também podem estar infectadas, e a partir daí fazer o controle da transmissão.

A Tuberculose pulmonar é uma doença altamente transmissível e grave. O contágio ocorre quando uma pessoa infectada expele gotículas no ar ao tossir, falar ou espirrar. A doença é causada pelo Bacilo de Koch, cujo nome científico é Mycobacterium tuberculosis. Os principais sintomas são tosse persistente, febre, suores noturnos, perda de peso, dentre outros. A doença tem cura.

MENÇÃO HONROSA

Hortolândia também recebeu do Estado Menção Honrosa por ter alcançado índice entre 80% e 84% de cura de pacientes com Tuberculose pulmonar, também em 2024.

A Secretaria de Saúde salienta que o tratamento da doença tende a ser longo, com duração de no mínimo seis meses. Os medicamentos prescritos para o tratamento são oferecidos aos pacientes nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. Em 2024, Hortolândia registrou 127 casos da doença.

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Antonio Roberto Stivalli, destaca que o prêmio e a menção honrosa são reconhecimentos importantes ao trabalho feito pela rede municipal de saúde junto à população e aos pacientes com a doença atendidos pela Prefeitura.

A Secretaria de Saúde realiza várias ações de enfrentamento e prevenção à Tuberculose pulmonar, tais como capacitações sobre a doença para equipes e profissionais de saúde da rede municipal, palestras e ações de orientação junto à população e a busca ativa de pacientes e contatos pelas equipes das UBSs.

“A Tuberculose pulmonar é um agravo difícil de trabalhar. Porém, graças à persistência das equipes e dos profissionais das UBSs e da Vigilância em Saúde, Hortolândia tem apresentado resultados positivos referentes à doença. E isso é reconhecido por meio da premiação e da menção honrosa que a Prefeitura recebeu do governo do Estado”, destaca o diretor.

CERTIFICAÇÃO E SELO

Este ano, Hortolândia já conquistou outro reconhecimento oficial importante na saúde pública. Em outubro, a Prefeitura recebeu do Ministério da Saúde a certificação de eliminação da transmissão vertical de HIV em crianças e o Selo Bronze de Boas Práticas rumo à eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.