O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre os horários do transporte público da linha 221 – Nova Aliança/Terminal e uma indicação solicitando o aumento de horários da linha, principalmente aos finais de semana.

Nos documentos, o parlamentar relata que os passageiros têm reclamado que os horários do período da manhã não estão sendo cumpridos – muitas vezes, o ônibus inicia seu trajeto com muita antecedência do horário divulgado. “Essa mudança no horário tem provocado incerteza e dificulta o planejamento da rotina dos passageiros, prejudicando o deslocamento diário, sobretudo daqueles que dependem do transporte público para compromissos profissionais, acadêmicos ou pessoais”, afirma Léo.

Léo ressalta ainda que a linha 221 é muito utilizada por pessoas que precisam trabalhar aos finais de semana. “Devido à falta de horários aos finais de semana, os passageiros que dependem do transporte público são obrigados a se deslocar até pontos de embarque mais distantes de suas residências ou buscar outras formas de transporte”, conclui.

O autor pergunta quais medidas a empresa responsável pelo sistema de transporte coletivo vem adotando para assegurar o cumprimento dos horários divulgados da linha 221; se existe algum monitoramento ou registro de horários que comprove a pontualidade dos ônibus; como a empresa garante a comunicação efetiva com os usuários sobre eventuais alterações ou atrasos nos horários da linha e se existe planejamento para aumento de horários e linhas que atendam a região do Jardim Nova Aliança.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta e a indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.