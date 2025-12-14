O Corinthians foi derrotado pelo Cruzeiro na noite deste domingo mas conseguiu avançar para final da Copa do Brasil na disputa por pênaltis.
Como havia vencido o jogo de ida por um a zero, O timão conseguiu levar a partida para os pênaltis mesmo com a derrota por dois a um.
Na decisão por pênaltis, deu Corinthians Por cinco a quatro. O craque Gabigol foi de herói e vilão para o time mineiro.
Corinthians espera adversário
Depois do sufoco para chegada final, O time paulista agora espera o vencedor do duelo carioca entre Vasco e Fluminense. Os alvinegros venceram a primeira partida por dois a um de um pelo empate.
A Copa do Brasil Paga um prêmio milionário para o campeão e ainda garante vaga direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.