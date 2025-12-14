A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (SMIADS), realizou nesta semana uma ampla ação de entrega de brinquedos em comemoração ao período de festas. Ao todo, 760 brinquedos foram distribuídos para crianças atendidas pelo Programa Viva Leite, além de seus irmãos, em 15 pontos diferentes da cidade.

A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela SMIADS para fortalecer o vínculo social e garantir um Natal mais acolhedor às famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais do município.

Segundo a secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, o gesto representa cuidado e atenção às crianças que mais necessitam. “Nosso compromisso é olhar para cada família com sensibilidade e responsabilidade. A entrega dos brinquedos é uma forma de celebrar o período de festas levando alegria às crianças e reafirmando o trabalho social que realizamos ao longo de todo o ano”, destacou a secretária.

A distribuição foi organizada com o apoio das equipes dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais unidades da rede socioassistencial, garantindo que os brinquedos chegassem a todas as regiões atendidas.