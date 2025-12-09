Americana segue em posição de destaque no ranking ambiental do Programa Município VerdeAzul (PMVA), ciclo 2024/2025, entre os municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes do Estado de São Paulo. A cidade conquistou a 3ª colocação com 96,5 pontos, empatada com a 2ª colocada e apenas meio ponto atrás da 1ª. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (9), durante cerimônia de premiação realizada no Auditório Ulysses Guimarães, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Americana foi representada no evento pela secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, pela diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, e pela equipe da pasta. A solenidade contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado André do Prado, da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, do coordenador do programa, Ricardo Marchiori, entre outras autoridades.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância da certificação de Americana no ranking ambiental. “O conjunto de ações voltadas à preservação do meio ambiente, à educação ambiental e à sustentabilidade resultou nesta certificação para a cidade. Um reconhecimento, uma valorização e um incentivo para que possamos seguir em frente no aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos no município. Parabenizo a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, as demais secretarias municipais e autarquias e agradeço o governador Tarcísio de Freitas pela parceria com a cidade de Americana”, disse.

Os critérios para avaliação dos municípios abrangem a medição de diversas diretivas, como governança ambiental, avanço na sustentabilidade, educação ambiental, uso do solo, gestão das águas, esgoto coletado e tratado, resíduos sólidos, qualidade do ar, arborização urbana e biodiversidade.

Chico animado com Americana

“Mais uma vez Americana se destaca no ranking ambiental do Programa Município VerdeAzul, com as ações e projetos desenvolvidos em prol do meio ambiente e da qualidade de vida da população. O resultado representa todo o esforço e empenho da administração municipal, de parceiros, do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, dentro da Política Municipal Ambiental, uma certificação de Americana como referência na gestão ambiental. Agradecemos a todos que contribuíram para a conquista desse destaque”, acrescentou a secretária Andréa Cristina Gonçales.

Criado em 2007, o PMVA é promovido pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e incentiva a eficiência da gestão ambiental, estimulando as prefeituras na execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. O programa recebeu adequações e ajustes com novos parâmetros para o cumprimento das metas, levando em consideração as condições e características de cada cidade. Neste ciclo, houve a inclusão mais específica de ações sobre mudanças climáticas, zoneamento ecológico-econômico, incorporação das condições sociais, desconto dos passivos ambientais existentes, entre outras.

A interlocutora do Programa Município VerdeAzul em Americana e diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, falou sobre a conquista. “Foi maravilhoso alcançarmos a 3ª colocação no ranking ambiental e conseguirmos fazer a pontuação de 96,5 de um total de 100, na faixa populacional entre os 645 municípios. É motivo de muito orgulho para nossa cidade. Agradecemos a colaboração de todas as secretarias municipais nesse trabalho”, reforçou.

