Tivoli libera novo acesso de pedestres após obras de acessibilidade

Intervenções incluem plataforma de acessibilidade, reforma de calçadas, nova sinalização e interfone de apoio direto à segurança

O Tivoli Shopping liberou oficialmente o novo acesso de pedestres, que passou por um amplo projeto de adequação e modernização voltado à acessibilidade, segurança e bem-estar dos visitantes. A estrutura, liberada para uso no início de novembro, marca a conclusão de uma série de intervenções iniciadas em junho deste ano.

O projeto contemplou a reconstrução completa das calçadas, com nivelamento adequado e adoção de pisos mais seguros; a readequação das escadas; a implementação de piso tátil para orientação de pessoas com deficiência visual; e a instalação de uma plataforma/elevador de acessibilidade, garantindo autonomia a pessoas com deficiência (PCDs), idosos, gestantes e clientes com mobilidade reduzida.

Para reforçar a segurança e o conforto no acesso, o novo espaço também passou a contar com um interfone exclusivo, que estabelece contato direto com a equipe de Segurança do Tivoli Shopping. O dispositivo funciona durante todo o horário de atendimento do shopping e permite que o cliente solicite auxílio imediato sempre que necessário. “Queremos proporcionar uma experiência positiva e acolhedora para todos os nossos visitantes. Com este projeto, reafirmamos nosso respeito à diversidade e o cuidado com cada detalhe que impacta na mobilidade e segurança dos nossos clientes”, afirma Núbia Castro, gerente geral do Tivoli Shopping.

Durante os quatro meses de obra, as intervenções foram conduzidas por um equipe especializada, garantindo total conformidade com as normas de acessibilidade e priorizando o mínimo impacto à rotina dos frequentadores do shopping.

“Segurança e acessibilidade caminham juntas. A execução deste projeto foi essencial para garantir que todos tenham condições adequadas e seguras de acessar o empreendimento. Trabalhamos com muita atenção aos detalhes para oferecer um ambiente cada vez mais completo e acessível”, afirma o engenheiro Diego Dias, coordenador de Operações do Tivoli Shopping.

Com essa entrega, o Tivoli Shopping reforça seu compromisso contínuo com a inclusão, a diversidade e a melhoria da experiência do cliente, consolidando-se como um espaço preparado para acolher todas as pessoas com conforto, autonomia e segurança.

