Americana entra em estado de alerta pela baixa umidade do ar

De olho no monitoramento do Centro Integrado de Informações Agroecológicas (CIIAGRO), Portal Novo Momento identificou que Americana ingressou ontem (07) num dos estágios mais críticos.

Americana já estava em estado de atenção e vinha oscilando entre 25 e 40% no monitoramento há alguns dias e marcou 20,5% nesta segunda-feira.

Cuidados a serem tomados atualmente: Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas; Evitar aglomerações em ambientes fechados; Usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Estados de criticidade de baixa umidade relativa do ar, levando em conta os níveis de atenção, alerta e emergência, conforme a escala psicrométrica do Cepagri, são decretados pelos órgãos ambientais sempre que o percentual aparece inferior à 30%.

É decretado estado de atenção quando o índice está entre 30 e 21%. Quando fica entre 20 e 12% o estado de alerta entra em vigor e novas medidas devem ser tomadas.

O pior indicativo ocorre quando o percentual permanece inferior à 12%.

