Americana avança no Esporte com oito obras entregues em 2025

A Prefeitura de Americana segue fortalecendo o investimento em infraestrutura esportiva no município e, em 2025, entregou oito importantes obras que beneficiaram moradores de várias áreas da cidade. Entre reformas, revitalizações e novos equipamentos, os espaços esportivos ganharam estrutura moderna, acessível e preparada para atender diversas modalidades. As melhorias contemplaram os bairros Antônio Zanaga, Jaguari, Parque Gramado, Jardim dos Lírios, Nova Americana e Jardim da Paz, além do Centro Cívico e da região do Portal Princesa Tecelã.

“Investimos no esporte porque acreditamos que ele transforma vidas. Cada obra entregue representa mais saúde, lazer, convivência social e qualidade de vida para as famílias de Americana. Quando revitalizamos um espaço esportivo, damos vida nova aos bairros e criamos oportunidades para que crianças, jovens e adultos convivam e pratiquem atividades de forma segura. Estamos trabalhando para que o esporte esteja cada vez mais presente na rotina da população”, destaca o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Uma das principais obras foi a construção da Praça de Esportes Sofia Abrão, localizada entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias, na região do Portal. Com investimento superior a R$ 1 milhão, o espaço oferece à população uma estrutura completa, com quatro quadras de areia, duas quadras de basquete 3×3, academia ao ar livre em aço inox, brinquedão, Espaço Pet Legal, quiosques, passeio público em concreto estampado, bebedouro e mobiliário urbano.

Em novembro, a praça também foi contemplada com a instalação de um poste inteligente, equipamento tecnologicamente avançado criado para atender tanto a necessidade de iluminação quanto a demanda por serviços ao cidadão. O aparelho conta com componentes que auxiliam na segurança pública, conectividade e comunicação institucional da Prefeitura, como iluminação de alta eficiência energética e controlável à distância, câmera de monitoramento com inteligência artificial, tela multimídia de LED e antena base para dados móveis (4G e 5G).

A região do Zanaga foi contemplada com a reforma da Praça de Esportes Professor Roberto Polati. O tradicional espaço esportivo passou por uma ampla reestruturação, com pintura geral, revitalização da quadra do ginásio, reforma completa dos banheiros e vestiários, substituição de esquadrias, modernização elétrica e hidráulica e iluminação 100% em LED. Além disso, foram implantadas duas quadras de basquete 3×3, campo de areia, playground, novos equipamentos de lazer e nova identificação visual. A praça recebeu ainda a instalação de seis câmeras de monitoramento, integradas ao Centro de Segurança e Inteligência da GAMA (Guarda Municipal de Americana), ampliando a segurança dos frequentadores.

No Jaguari, a comunidade local passou a contar com a nova Areninha Esportiva, que oferece campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, academia ao ar livre, Espaço Kids, arquibancada, bicicletário, mobiliário urbano e iluminação em LED. A quadra poliesportiva do bairro também recebeu melhorias, que compreenderam nova pintura geral, troca das redes das traves e substituição dos aros de basquete.

A Prefeitura também realizou a entrega do Centro Esportivo Silvio Rachid II, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. No local, foram implantadas duas quadras de areia, Espaço Kids e Espaço Pet, além da reforma interna e externa do ginásio, revitalização dos banheiros, iluminação moderna, novos alambrados, paisagismo e identificação visual. A pista de skate também foi reformada, com correção de juntas e recomposição do granilite, aumentando a segurança dos atletas.

“Ver a cidade recebendo esses novos espaços e outros sendo revitalizados é motivo de grande satisfação para a nossa administração. Sempre defendemos que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, e essas obras refletem esse compromisso. Essas entregas mostram que trabalhamos com planejamento e responsabilidade. Estamos chegando em diversos bairros, atendendo demandas antigas da população e garantindo que a cidade avance de forma equilibrada. É uma alegria ver tantos espaços sendo entregues para o uso da comunidade”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os espaços esportivos da cidade também passaram por várias revitalizações. No Parque Gramado, a quadra poliesportiva recebeu pintura geral, iluminação de LED, novos acessórios esportivos, playground, troca de alambrados, implantação de bebedouro, reparos na tubulação, plantio de grama, paisagismo e novo mobiliário urbano.

O bairro Jardim dos Lírios contou com melhorias na quadra poliesportiva, que incluíram pintura geral, reforma dos acessórios esportivos, iluminação de LED, troca de alambrados, instalação de Espaço Kids e nova identificação visual.

Principal ponto de encontro do esporte americanense, o Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, também passou por melhorias em suas estruturas. A quadra de handebol do Ginásio de Esportes Rodrigo Benazzi recebeu nova pintura, reparos no piso, troca das redes de proteção e substituição completa da iluminação de LED. Além disso, foi entregue a nova quadra de areia, utilizada para disputas de vôlei e futevôlei.

A mais recente entrega aconteceu no final de novembro, com a construção de uma quadra de areia na Praça Sérgio Pastana, na Vila Brieds, região do Nova Americana. O espaço passou a contar com estrutura adequada para a prática de vôlei de praia e beach tênis, além de melhorias em sua estrutura, como pintura dos bancos já existentes e colocação de novos, iluminação em LED, paisagismo e instalação de brinquedos infantis.

“Essas obras representam um momento especial para o esporte de Americana. Estamos modernizando estruturas, criando novas áreas de prática esportiva e ampliando as opções de lazer nos bairros. Nosso objetivo é aproximar ainda mais a população do esporte e oferecer equipamentos de alto nível para todas as idades. A expectativa é grande para a continuidade das melhorias para o ano de 2026”, afirma o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal.

