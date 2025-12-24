Prefeitura de Sumaré prorroga o Refis até o dia 27 de fevereiro

A Prefeitura de Sumaré anunciou a prorrogação do prazo para adesão ao Refis (Programa de Recuperação Fiscal). Agora, os contribuintes têm até o dia 27 de fevereiro para regularizar seus débitos municipais, seja por pagamento à vista ou parcelado.

O programa foi criado para facilitar a quitação de tributos em atraso, como IPTU, ISS e taxas municipais, oferecendo condições especiais de pagamento, descontos em juros e multas, e maior flexibilidade para o parcelamento das dívidas.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento via Portal de Autoatendimento devem encaminhar o Termo de Compromisso e Confissão de Dívida, podendo fazê-lo presencialmente na Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizada na R. José Maria Miranda, 1.184, Centro.

Oportunidade

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a prorrogação tem como objetivo dar mais uma oportunidade aos cidadãos para regularizar suas pendências e manter as contas públicas equilibradas.

“Sabemos que muitos contribuintes enfrentam desafios financeiros e, por isso, decidimos ampliar o prazo do programa. O Refis é uma chance importante para que todos possam colocar suas obrigações em dia com descontos e condições vantajosas, ao mesmo tempo em que fortalecemos a arrecadação municipal e garantimos mais investimentos em obras e serviços para a cidade”, afirmou o prefeito.

Mais informações estão disponíveis no telefone (19) 3399-5421 ou no e-mail [email protected].

