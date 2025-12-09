A Rua Maranhão, na região da Praia Azul, em Americana, será palco da grande final do Campeonato Paulista de Rolimã, no próximo domingo (14), a partir das 10h. A competição, organizada pelos grupos Kamikaze Rolimã e Kaipiras do Rolimã, com apoio da Prefeitura, vai reunir competidores profissionais de mais de 20 cidades do Estado, que disputarão o título paulista da temporada nas categorias Pro Race, RT Adultos e RT Kids. O evento tem entrada gratuita e aberta ao público, oferecendo uma estrutura completa para visitantes e competidores.

A organização disponibilizará área de alimentação com food trucks, espaços destinados às famílias, segurança reforçada e ambulância para pronto atendimento. Para garantir a proteção dos competidores, o uso de capacete é obrigatório.

“Americana está no circuito estadual e tem chamado atenção a nível nacional na modalidade, devido ao nosso trabalho realizado com muita seriedade. Estamos preparando tudo com muito carinho, pensando tanto nos pilotos quanto nas famílias que vêm prestigiar. A expectativa é de batermos recorde de público nesta final”, destacou Julio Gago, um dos organizadores do evento.

“O esporte tem muitas formas de unir a comunidade, e o carrinho de rolimã é uma delas. A Secretaria de Esportes tem apoiado ações que resgatam tradições e fortalecem o convívio entre as famílias. A estrutura que está sendo montada para o evento vai garantir segurança e diversão para todos”, afirmou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

O evento conta com apoio das secretarias de Esportes, de Obras e Serviços Urbanos e de Comunicação e Tecnologia da Informação, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

Como participar em Americana

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (19) 98724-8033 e (19) 99460-1569.

