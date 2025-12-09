Burger King® apresenta o BK® Verão, temporada de sobremesas com preços promocionais

Com a chegada do calor, o Burger King® ativa o modo “BK Verão”, com ofertas criadas para refrescar o fim do ano com preços especiais em suas sobremesas mais queridas. A ação, válida de 3 a 31 de dezembro, traz opções geladas a valores ainda mais acessíveis.



Os consumidores poderão aproveitar a Casquinha (nos sabores Baunilha, Doce de Leite ou Mista) a partir de R$2,50 em todos os canais. Para quem busca sobremesas mais elaboradas, o BK® Mix está disponível a partir de R$9,90, nas versões Ovomaltine®, BIS Xtra® e o já famoso Leite em Pó com Nutella®, apenas no app do BK® e este último, disponível apenas até 9 de dezembro.



Para utilizar a oferta do app, o consumidor deve ativá-la no aplicativo e resgatar o pedido no totem, no balcão ou nos BK® Drive participantes. A lista completa de restaurantes está disponível em: Link.

As ofertas são válidas enquanto durarem os estoques e estão sujeitas à disponibilidade de cada unidade.

Ofertas válidas por tempo limitado, disponíveis em balcão, totens e BK Drive dos restaurantes participantes, sujeitas à disponibilidade de estoque. Produtos participantes: Casquinha (Doce de Leite, Baunilha ou Mista) por R$ 2,50, BK Mix (Leite em Pó com Nutella®, Ovomaltine® ou BIS Xtra®) por R$ 9,90 mediante ativação no aplicativo para resgate nos canais disponíveis. As ofertas e itens podem ser encerrados antecipadamente, sem aviso prévio. Itens adicionais, trocas ou substituições serão cobrados à parte. Valores não cumulativos com outras promoções, cupons ou descontos vigentes. A disponibilidade dos produtos pode variar conforme o restaurante. Consulte as lojas participantes em https://bit.ly/SobremesasBK. Imagens meramente ilustrativas. TM & © 2025 Burger King Company LLC. Nutella® é uma marca registrada da Ferrero S.p.A.; BIS Xtra® é uma marca do Grupo Mondelēz International®; e OVOMALTINE® é uma marca registrada da R. Twining and Company Limited. Uso sob licença. Todos os direitos reservados. Uso sob licença. Todos os direitos reservados.

