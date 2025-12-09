A Feira Noturna de Americana, que acontece todas as terças-feiras, das 18h às 22h, na Praça Dr. Fernando Costa, em frente ao Cemitério da Saudade, contará com a presença especial do Papai Noel e de sua ajudante a partir desta semana. Além desta terça (9), eles também estarão presentes nas edições dos dias 16 e 23. A feira é organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A presença do Papai Noel tem como objetivo levar o clima natalino para os frequentadores da feira, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e proporcionando uma oportunidade para crianças e adultos se aproximarem da magia do Natal enquanto conhecem os produtos e alimentos oferecidos pelos comerciantes locais.

Convite para a Feira Noturna

“A participação do Papai Noel é uma iniciativa dos próprios feirantes, que tem como objetivo melhorar a experiência de quem frequenta o local. O clima de Natal deixa a feira ainda mais especial, levando alegria para as famílias e movimentando ainda mais o espaço. Convidamos todos a participarem, aproveitarem o ambiente e viverem esse momento”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

