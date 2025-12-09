Filmes e séries mais vistos da semana 1 de dezembro no streaming

Tendências tecnológicas para 2026: a era da colaboração inteligente entre pessoas e máquinas

Por Agenor Pacheco Junior, Engenheiro e Diretor de Tecnologia da Dígitro Tecnologia

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial passou de promessa a prática em inúmeros setores. Em 2025, consolidou-se como uma ferramenta capaz de automatizar processos e aumentar a produtividade. Mas o próximo salto tecnológico, que já começa a se desenhar para 2026, vai além da automação. Será o início da colaboração real entre pessoas e máquinas, visando ampliar a produtividade sem modificar as rotinas da operação.

O movimento mais evidente está no uso da IA pelos clientes, especialmente em operações de atendimento, comunicação unificada e automação de processos. Agentes conversacionais agora participam ativamente do fluxo de interação, analisando intenção, sugerindo respostas, ajustando condutas e apoiando decisões em tempo real. A camada de voz amplia essa experiência e torna a automação mais próxima da comunicação humana.

Assistentes de IA especializados por área também ganham força. Soluções treinadas para pré-venda, pós-venda, ouvidoria e comunicação institucional começam a operar seguindo regras de negócio específicas, respeitando políticas internas e acompanhando indicadores. Essas IAs deixam de ser ferramentas acionadas sob demanda e passam a atuar como apoio cognitivo contínuo para equipes técnicas, jurídicas e corporativas.

Outra tendência é a presença de agentes capazes de acompanhar reuniões, transcrever conversas, sugerir encaminhamentos e emitir alertas instantâneos sobre o que precisa de atenção. Eles não apenas registram o que foi dito: interpretam o contexto, ajudam a manter o foco e reduzem ruídos na comunicação. A automação de relatórios, atas e análises complementa essa evolução e adicionam previsibilidade às rotinas administrativas.

Essa transição marca uma mudança de paradigma. Em 2025, a IA era um recurso adicional. Em 2026, ela se integra ao cotidiano e participa como apoio às decisões em tempo real, sem perder de vista segurança e ética. No âmbito corporativo, veremos esse impacto direto no contact center, em operações administrativas e em fluxos críticos de comunicação.

Na Dígitro Tecnologia, esse avanço convive com um compromisso constante com sigilo, privacidade e soberania tecnológica. Todas as evoluções caminham alinhadas à proteção de dados e ao compliance, premissas essenciais para atender setores sensíveis.

Quando a transformação começa dentro de casa

A própria Dígitro já utiliza IAs em sua esteira de desenvolvimento. É o conceito de squads híbridos, em que grupos de profissionais atuam lado a lado com agentes de IA integrados, que assumem tarefas específicas, como a análise de segurança de código, oferecendo insights e correções em tempo real.

Se de um lado desenvolvemos soluções com IA para nossos clientes, de outro também estamos aproveitando essa tecnologia para tornar nossa operação mais rápida, estável e colaborativa. O fato é que a colaboração entre pessoas e máquinas não é mais uma previsão e ela já começou a ser construída dentro e fora da Dígitro.

