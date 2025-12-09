Um assalto foi registrado na manhã desta terça-feira na escola Etece Polivalente em Americana. As primeiras informações dão conta de que material de informáticas (em especial computadores) foram levados da unidade que fica na av Nossa Senhora de Fátima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A polícia foi chamada e as aulas estão suspensas ao menos para esta terça-feira. Em grupos foi falado que foram levados materiais diversos, inclusive os computadores do pessoal que estuda Design.

Reclamação depois do assalto

Houve a reclamação que há dois anos que a escola tenta com o governo do Estado a volta dos vigilantes, mas a informação interna é que esta demanda não procede e que a Portaria sempre conta com 2 profissionais de plantão, que se alternam durante as 24h do dia.

Mais notícias da cidade e região