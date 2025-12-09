RECEITA: Panqueca de Frango Fit
Leia + sobre comida, bebida e receitas
Sem ideia de receita para fazer diferente no fim de semana? Então, aposte nesta receita nutritiva e saborosa de Panqueca de Frango Fit, que combina ingredientes que deixam o prato mais rico.
A massa é preparada com a Nutri Soup sabor Frango com Legumes¹, que fornece 23 vitaminas e minerais, além de proteínas e fibras, enquanto o recheio traz entre os ingredientes a Sopa Snack Proteica sabor Creme de Cebola², que adiciona um delicioso toque de sabor ao preparo e agrega mais proteínas.
A receita foi desenvolvida pelo time de nutricionistas da Herbalife para ser uma opção de prato equilibrado para você incluir na sua rotina saudável. Experimente!
Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 2 porções de 257 g cada
Informações Nutricionais por porção:
Calorias: 328 kcal
Carboidratos: 21,2g
Proteínas: 31,2g
Fibras: 5,8g
Ingredientes
Massa
- 5 colheres (sopa) de água
- 1 ovo
- 3 colheres (sopa) de Nutri Soup sabor Frango com Legumes1
- 2 colheres (sopa) de farinha de aveia
Recheio
- 80 g de frango desfiado
- 7 colheres (sopa) de água
- 2 colheres (sopa) de creme de ricota desnatado.
- 1 sachê de Sopa Snack Proteica sabor Creme de Cebola2
- 1 colher (chá) de páprica
- 1 colher (chá) de lemon pepper
- 2 colheres (sopa) de passata de tomate
- 2 colheres (sopa) de muçarela light ralada
Modo de preparo
Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa com a Nutri Soup sabor Frango com Legumes2 até formar uma massa homogênea.
Divida a massa em duas e faça uma panqueca por vez espalhando bem em uma frigideira antiaderente.
Para o recheio, misture em outra tigela, o frango desfiado, a água, o creme de ricota, o sachê de Sopa Snack Proteica sabor Creme de Cebola1, páprica e lemon pepper.
Divida o recheio entre as duas panquecas, dobre-as, finalize com a passata quente e a muçarela. Sirva em seguida, ainda quentinha.
¹Pó para o preparo de sopa para controle de peso de frango com legumes.
²Mistura para sopa instantânea de creme de cebola.
Os produtos Herbalife podem ser usados em receitas; porém, somente quando preparados conforme instruções do rótulo, entregam todos os benefícios nutricionais, de qualidade e segurança.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP