RECEITA: Panqueca de Frango Fit

Sem ideia de receita para fazer diferente no fim de semana? Então, aposte nesta receita nutritiva e saborosa de Panqueca de Frango Fit, que combina ingredientes que deixam o prato mais rico.

A massa é preparada com a Nutri Soup sabor Frango com Legumes¹, que fornece 23 vitaminas e minerais, além de proteínas e fibras, enquanto o recheio traz entre os ingredientes a Sopa Snack Proteica sabor Creme de Cebola², que adiciona um delicioso toque de sabor ao preparo e agrega mais proteínas.

A receita foi desenvolvida pelo time de nutricionistas da Herbalife para ser uma opção de prato equilibrado para você incluir na sua rotina saudável. Experimente!

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 2 porções de 257 g cada

Informações Nutricionais por porção:

Calorias: 328 kcal

Carboidratos: 21,2g

Proteínas: 31,2g

Fibras: 5,8g

Ingredientes

Massa

5 colheres (sopa) de água

1 ovo

3 colheres (sopa) de Nutri Soup sabor Frango com Legumes 1

2 colheres (sopa) de farinha de aveia

Recheio

80 g de frango desfiado

7 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de creme de ricota desnatado.

1 sachê de Sopa Snack Proteica sabor Creme de Cebola2

1 colher (chá) de páprica

1 colher (chá) de lemon pepper

2 colheres (sopa) de passata de tomate

2 colheres (sopa) de muçarela light ralada

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa com a Nutri Soup sabor Frango com Legumes2 até formar uma massa homogênea.

Divida a massa em duas e faça uma panqueca por vez espalhando bem em uma frigideira antiaderente.

Para o recheio, misture em outra tigela, o frango desfiado, a água, o creme de ricota, o sachê de Sopa Snack Proteica sabor Creme de Cebola1, páprica e lemon pepper.

Divida o recheio entre as duas panquecas, dobre-as, finalize com a passata quente e a muçarela. Sirva em seguida, ainda quentinha.

¹Pó para o preparo de sopa para controle de peso de frango com legumes.

²Mistura para sopa instantânea de creme de cebola.

Os produtos Herbalife podem ser usados em receitas; porém, somente quando preparados conforme instruções do rótulo, entregam todos os benefícios nutricionais, de qualidade e segurança.

