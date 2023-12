Americana finaliza ano com 381 km de sinalização de trânsito revitalizados

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), revitalizou e pintou 381 quilômetros de sinalização de trânsito em 2023, conforme balanço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), pasta à qual a Utransv é vinculada.

Os 381 quilômetros de pintura de solo são equivalentes a cerca de 25% das vias sinalizadas no município, cujo total estimado é de 1,5 mil quilômetros de ruas e avenidas.

“Esse é um serviço essencial e conseguimos fechar o ano atendendo todas as regiões do município. Priorizamos as vias com maior circulação de veículos e pedestres, além das ruas e avenidas recapeadas. A segurança no trânsito sempre estará em nossa prioridade”, ressalta o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Foram sinalizados 102.876,62 metros quadrados de pavimento, entre símbolos, legendas, linhas e marcações de sinalização viária horizontal, com massas termoplásticas, laminado elastoplásitco e tinta acrílica.