NotreDame alerta para golpe do boleto por Whatsapp

O plano de saúde NotreDame Intermédica alerta seus beneficiários para o golpe do boleto por whatsapp.

No site há uma mensagem bastante chamativa informando que o grupo não envia boletos pelo whatsapp. Ainda, afirmam que criminosos estão se passando pela NotreDame para aplicar o golpe.

“Não emitimos boleto por Whatsapp e nem emitimos segunda via por meio de plataformas digitais de pagamento”, diz a nota.

LEIA TAMBÉM: Golpista tenta comprar cerveja com nota de R$ 420 em Americana

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP