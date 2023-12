Golpista tenta comprar cerveja com nota de R$ 420 em Americana

O dono de um bar em Americana ficou sem reação após um cliente golpista tentar pagar uma bebida com uma nota de real inexistente.

“Avaliada” em R$420, o pedaço de papel foi identificado rapidamente e o espertinho conseguiu sair.

O caso aconteceu no Major, tradicional bar da Avenida Brasil.

Nesse fim de ano, fica o alerta aos comerciantes, tanto com relação às notas falsificadas, o famoso golpe do pix falso e agora mais esse.

LEIA TAMBÉM: Mulher capota carro e fica presa nas ferragens em Nova Odessa

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP