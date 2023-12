Mais fumantes de vape- Segundo uma pesquisa do Ipec

(Inteligência em Pesquisa e Consultoria), entre 2018 e 2023, o número de pessoas que usavam o cigarro eletrônico quase sextuplicou no Brasil. Foi de 500 mil para 2,9 milhões de usuários.

Em julho, diretoria da Anvisa decidiu manter a proibição dos cigarros eletrônicos, por votação unânime. A venda é proibida desde 2009 no Brasil, mas o produto ainda é facilmente encontrado.

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, nesta sexta-feira (1º) a abertura de uma proposta de consulta pública para revisar a proibição de cigarros eletrônicos no Brasil. Desde 2009, uma resolução da entidade proíbe a fabricação, a comercialização, a importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como vape. De acordo com a decisão da Anvisa de hoje, a sociedade civil terá 60 dias para manifestar-se sobre o tema na consulta pública.

Ao longo da reunião, transmitida em tempo real por meio do canal oficial da Anvisa no YouTube, diversas manifestações do setor regulado, de entidades civis e da população em geral foram veiculadas por meio de vídeos enviados à agência. Ao todo, mais de 60 pessoas, com opiniões favoráveis e contrárias à regulamentação dos cigarros eletrônicos, foram ouvidas pelos diretores antes que proferissem seus votos.

