foi um dos destaques em relatório de economia de cidades digitais divulgado esta segunda-feira. As cidades do estado de São Paulo estão aderindo à transformação digital de seus serviços e processos, visando tornar suas operações mais eficientes e economizar recursos financeiros significativos.

Essa tendência não só reflete uma necessidade global crescente de melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida, mas também demonstra um compromisso com a inovação e a modernização administrativa.

Um exemplo marcante é a adoção da plataforma 1Doc, que permite a transformação de processos, de documentos e a oferta de serviços online. Esta ferramenta tem sido fundamental para acelerar processos, aumentar a transparência e melhorar a comunicação entre a administração pública e os cidadãos.

Na cidade de Araçatuba, por exemplo, mais de 600 serviços agora estão disponíveis digitalmente, resultando em uma economia mensal esperada de aproximadamente R$ 155.616,43. Em Americana, o programa “Americana Inteligente”, implantado em 2020 em parceria com a 1Doc, já economizou mais de R$ 25 milhões em custos de armazenamento e agilizou significativamente os processos municipais.

Em Presidente Prudente e Pindamonhangaba, a digitalização trouxe benefícios similares. Presidente Prudente oferece mais de 800 serviços online, reduzindo drasticamente o tempo de espera para a abertura de empresas de 90 dias para apenas 45 minutos. Em Pindamonhangaba, o gasto anual de R$ 4 milhões em impressões foi eficientemente reduzido, permitindo uma resposta mais rápida às demandas dos cidadãos.

Além dos ganhos financeiros e operacionais, a digitalização dos serviços públicos também contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo o consumo de papel e outros recursos naturais. Com uma economia estimada de quase R$ 352 milhões mensais em impressões evitadas, as prefeituras paulistas podem redirecionar esses recursos para áreas prioritárias como educação, saúde e infraestrutura.

Esses avanços mostram não apenas o potencial da transformação digital para melhorar a eficiência governamental, mas também o compromisso das autoridades locais em servir melhor seus cidadãos e promover um desenvolvimento sustentável em todo o estado de São Paulo.

