Americana realiza 195 consultas com especialistas no 1º sábado de mutirão

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (23), no Núcleo de Especialidades, o primeiro de três dias de mutirão de consultas de especialidades médicas. Ao todo, foram 195 consultas nas áreas de cardiologia (27), cirurgia geral (14), endocrinologia (31), gastroenterologia (29), otorrinolaringologia (16), ortopedia (50) e psiquiatria (28). Também foram realizados 26 exames de eletrocardiograma.

“A oferta de consultas especializadas em esquema de mutirão é um fator que agrega desempenho ao atendimento da demanda, pois num único dia conseguimos ofertar uma quantidade expressiva de atendimentos. Estamos empenhados em garantir à população consultas com especialista no menor espaço de tempo possível”, explica o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O mutirão de consultas com médicos continua nos dias 13 e 27 de abril, no mesmo local. Os atendimentos são realizados por meio de agendamento. Os pacientes estão sendo chamados pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde a comparecerem ao Núcleo na data indicada.

“Foi um dia muito intenso em que mobilizamos diversos profissionais do Núcleo de Especialidades, buscando sempre oferecer um atendimento humanizado e acolhedor. Nós continuaremos com o mesmo empenho nas próximas edições, visando melhorar a qualidade na assistência especializada”, ressalta a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

As consultas são realizadas por médicos contratados pela Prefeitura de Americana por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP