Prefeito Luiz Dalben entrega ampliação da USF Lucélia

O prefeito Luiz Dalben entregou na última sexta-feira, dia 22, a reforma e ampliação da USF Lucélia, região do Picerno. Para oferecer uma estrutura mais adequada aos pacientes referenciados na unidade, o prédio recebeu adequações estruturais, troca de telhado, troca de portas, pintura interna e externa, além da ampliação da sala de vacina, nova recepção e construção de uma farmácia.

A unidade fica na rua Argentina, s/n, Jardim Lucélia. A obra faz parte das ações de humanização da saúde, iniciadas em 2017, e é executada utilizando recursos municipais e mão de obra própria.

Também participaram da entrega o vice Henrique Stein, deputado Dirceu Dalben, líder de Governo, vereador Willian Souza, além de demais vereadores e autoridades municipais.

“O aperfeiçoamento do atendimento, tanto estrutural quanto pessoal, são um dos nossos grandes objetivos. Tratamos a saúde pública como prioridade e agora os usuários terão um ambiente adaptado e bem estruturado para o atendimento da atenção básica. A unidade oferecerá mais conforto e um atendimento digno aos nossos moradores, além de um ambiente de trabalho mais adequado aos profissionais da saúde”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Saúde é prioridade em Sumaré! Quinze novas unidades de saúde foram entregues à população, entre elas uma UPA na região do Matão e entrega recente da UPA Área Cura, além da construção da UPA Maria Antônia e dos recursos para a UBS Picerno já estarem garantidos. Também houve a aquisição de novos equipamentos, novas ambulâncias e veículos para a Atenção Básica e readequações nos prédios. O Município também recebeu 12 novas câmaras frias, para a conservação e o armazenamento seguro das vacinas.

Pensando no atendimento direcionado e exclusivo, foram criados os Centros de Saúde Especializados, inéditos na região e que têm parceria com o Fundo Social de Solidariedade: são duas unidades do Centro da Criança; o Centro de Longevidade, para assistência da Melhor Idade a partir dos 50 anos; a Base de Excelência da Mulher, para atendimento exclusivo do público feminino; e a Base de Excelência do Homem.

